Continúan labores del Operativo Mina Sinaloa para localizar al ultimo minero

Operativo Mina Sinaloa

Tras 19 días desde el derrumbe ocurrido en la Mina Santa Fe, autoridades de la nación intensifican las labores de búsqueda para localizar al ultimo minero atrapado. El rescate de 2 de los mineros con vida mantiene la esperanza de encontrarlo a salvo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó, a través de sus redes sociales sobre las actividades de rescate que se llevan a cabo en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.

“En la reunión de coordinación, se reportaron avances y se definieron las siguientes maniobras para continuar la búsqueda del cuarto minero” declararon.

Las labores son realizadas por diversas instituciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad y autoridades del gobierno de Sinaloa.

La búsqueda se ha intensificado tras el rescate con vida de Francisco Zapata quien permaneció atrapado durante 13 días resguardado en una capsula de aire de un túnel.

Las autoridades trabajan para adentrarse más y lograr la localización de el ultimo trabajador, actualmente, el agua ha sido parcialmente retirada, pero el lodo sigue siendo el mayor desafío para llegar hasta el punto donde se presume podría estar atrapado.

Mientras tanto los mineros rescatados ya se encuentran estables en compañía de sus familiares y con supervisión medica permanente.