Erick Valencia Salazar, conocido como “El 85″, admite en Washington conspiración para traficar cocaína a E.U.

Erick Valencia Salazar, "El 85"

Erick Valencia Salazar, de 49 años y señalado como integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), declaró en Washington, D.C., haber participado en una conspiración para distribuir cocaína con destino a Estados Unidos.

Valencia Salazar, también conocido como “El 85”, enfrentará sentencia el próximo 31 de julio. Entre los cargos que se le imputan se encuentran el reclutamiento de integrantes y la obtención de información sobre grupos rivales.

Tras separarse de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, Valencia Salazar fundó su propia organización criminal denominada La Nueva Plaza.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división criminal del Departamento de Justicia, afirmó que el CJNG ha causado un “daño inconmensurable” en Estados Unidos.

Asimismo, luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, catalogara al CJNG y a otros cárteles como grupos terroristas, Valencia Salazar fue trasladado a territorio estadounidense en febrero de 2025 como parte de un grupo de 29 capos del narcotráfico enviados para enfrentar procesos judiciales.

A ello se suma la recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a quien proporcione información que conduzca al arresto o condena de Valencia Salazar.