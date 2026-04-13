Morena instala Consejo Municipal en Navojoa con Carolina Rangel al frente

Carolina Rangel encabeza instalación del Consejo Municipal en Navojoa Foto: Cortesía

Morena dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su operación territorial en Sonora con la instalación formal del Consejo Municipal de Navojoa, un acto encabezado por la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel Gracida, quien llamó a consolidar la organización desde lo local rumbo a la siguiente etapa política del país.

La jornada, realizada este fin de semana, forma parte de una estrategia nacional más amplia en la que el partido guinda busca reforzar su presencia en cada municipio mediante la conformación de estructuras de base. Tan solo entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril se proyectó la integración de 254 asambleas municipales, dentro de un universo de 2 mil 53 consejos que serán instalados en todo México.

El mensaje político detrás de esta movilización es claro: Morena quiere blindar su músculo territorial desde las comunidades, colonias y secciones electorales, apostando por una organización de cercanía con la ciudadanía.

Carolina Rangel encabeza instalación del Consejo Municipal en Navojoa Foto: Cortesía

Más de 100 liderazgos territoriales respaldan la organización en Navojoa

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue la participación de más de 100 integrantes de los Comités Seccionales en Defensa de la Transformación, quienes fueron reconocidos por su trabajo de base en la movilización comunitaria y en la defensa del proyecto político de la Cuarta Transformación.

La escena en Navojoa dejó ver a una militancia activa, cohesionada y con una narrativa centrada en el respaldo al proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde el discurso oficial, se destacó que Sonora mantiene un respaldo sólido al movimiento, al tiempo que se refrendó apoyo tanto a las administraciones municipales como al gobierno estatal.

Este tipo de encuentros no solo cumplen una función interna de partido, sino que también buscan enviar un mensaje político de unidad y permanencia territorial.

Carolina Rangel vincula la estrategia local con el contexto nacional

Durante su intervención, Carolina Rangel conectó la instalación del consejo con el panorama político nacional, al hacer referencia al reciente Plan B aprobado, presentado por la dirigencia como una medida para profundizar la democracia y desmontar viejas estructuras de privilegio y corrupción.

La lectura política del evento es relevante porque muestra cómo Morena está alineando su narrativa municipal con sus grandes temas nacionales:

democracia participativa

organización popular

combate a privilegios

estructura territorial

comunicación directa con la ciudadanía

La apuesta del partido parece estar en fortalecer su presencia cotidiana, no solo en tiempos electorales.

Formación política, Regeneración y contacto ciudadano: las tareas clave

Uno de los ejes centrales del nuevo Consejo Municipal será impulsar tareas específicas de organización, entre ellas:

formación política de cuadros

distribución del periódico Regeneración

fortalecimiento del contacto directo con la ciudadanía

seguimiento territorial por secciones

activación comunitaria permanente

Este punto resulta estratégico para Discover porque aterriza el “qué sigue” después del acto protocolario, dando profundidad informativa y valor periodístico.

La toma de protesta de las mesas directivas de los comités seccionales cerró el evento con un mensaje de disciplina organizativa: la transformación, insistió Rangel, debe consolidarse desde el territorio y no solo desde el discurso nacional.