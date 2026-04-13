Rumbo al 2027, Ismael Burgueño lidera preferencias en Baja California: Enkoll

El alcalde de Tijuana, BC, Ismael Burgueño

A unos meses de que arranque el proceso electoral rumbo al 2027, los nombres y aspirantes de los partidos sobre todo en Morena empiezan a perfilarse como el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz quien se consolida como el perfil mejor posicionado rumbo a la gubernatura de Baja California el próximo año.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll, Burgueño Ruiz se ubica con 31% de las preferencias, lo que le otorga una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre su más cercana competidora, la senadora Julieta Ramírez Padilla (17%). En tercer lugar se posiciona la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, con 14%.

La amplitud de esta diferencia no solo confirma su nivel de conocimiento, sino que perfila una tendencia clara de consolidación política en el estado.

En un escenario donde la sucesión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda comenzará a definirse en los próximos meses, los datos apuntan a que Burgueño Ruiz parte con una ventaja estructural, tanto en reconocimiento ciudadano como en viabilidad electoral.

El posicionamiento de Burgueño Ruiz responde a una combinación de factores: gestión, visibilidad y articulación política. Al frente del municipio más poblado de Baja California, ha logrado proyectarse como una figura con capacidad de operación, diálogo y construcción de acuerdos.

En la medición interna de perfiles dentro de Morena, Burgueño alcanza la máxima calificación (10 puntos), lo que refuerza su condición como uno de los activos políticos más competitivos del movimiento en la entidad.

El ejercicio demoscópico confirma el contexto político en Baja California: Morena encabeza con claridad las preferencias electorales.

54% de los encuestados votaría por Morena si hoy fueran las elecciones y adicionalmente 60% tiene una opinión “muy buena” del partido. Muy por debajo, el PAN registra 17% de la preferencia efectiva, seguido de Movimiento Ciudadano con 12% y el PRI con 7%.

Además, los niveles de rechazo hacia la oposición son significativos el 66% tiene una opinión negativa del PRI, 58% mantiene una percepción desfavorable del PAN

Estos indicadores configuran un entorno donde Morena no solo lidera, sino que domina el escenario político estatal.

Los resultados se sustentan en un levantamiento cara a cara en vivienda, realizado entre el 26 de marzo y el 5 de abril a 1,211 personas con credencial para votar vigente.

La encuesta cuenta con un margen de error de +/- 2.8% y Nivel de confianza de 95% es una muestra representativa de la población votante. La encuesta de Enkoll se posiciona como una de las casas encuestadoras mas serias en la toma de decisión política.

Enkoll es reconocida como una de las casas encuestadoras más serias y consistentes de México, destacando por la precisión de sus mediciones en procesos electorales recientes y por el rigor técnico de sus estudios de opinión pública.