Acuerdo entre productores y gobernación para la producción de maíz

Acuerdo para la producción de maíz (Made with Google AI)

La reciente manifestación de los productores de Campo en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha se reunió con el secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, Carlos Augusto Morales y el equipo de la Secretaria de Agricultura para concretar un acuerdo que garantizará la compra de 2 millones 856 mil toneladas de la cosecha de maíz.

La conciliación permitirá la producción de más del 70 por ciento de la producción de maíz en el estado. La junta se realizó en el Salón de Gobernadores del palacio de gobierno, el cuál contó con la asistencia de Rubén Rocha Moya, y dos comisionados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su secretario particular, y el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño.

La comercialización se realizará con las productoras Maseca, Minsa y Harimasa; que establecen los primeros pasos pata crear el Sistema Nacional de Ordenamiento del Mercado de maíz.

Sumado a esto el acuerdo estableció un precio de 65 dólares por tonelada en la industria de harina, nixtamal, el sector pecuario y los acopiadores. Este precio permitirá equilibrar los intereses ante la caída de precios internacionales y garantizar la certidumbre del mercado.

“Fue una reunión muy dura en la que nadie nos tapó la boca para que dijéramos lo que nos diera la gana, fuimos convocados”, mencionó el productor agrícola Ricardo Armenta.