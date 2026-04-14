Congreso de Coahuila busca impulsar los derechos de las mujeres

El Congreso del Estado de Coahuila y el “Colectivo 100 Y +” firman convenio

El convenio impulsado por el Congreso del Estado de Coahuila y el “Colectivo 100 Y+” busca impulsar las iniciativas que consoliden la paridad, equidad de género y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El evento contó con la participación de la diputada Luz Elena Morales Núñez, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Guadalupe Díaz Carranza, así como de la presidenta del “Colectivo 100 Y +; Francisco Aguirre Sánchez, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila y la diputada María del Mar Treviño Garza, presidenta de la Mesa Directiva del Tercer Año de la LXIII Legislatura.

“Con la firma de este convenio y el impulso de iniciativas que vamos a estar trabajando, se demuestra un compromiso que no se detiene no nada más en Coahuila, sino queremos también que trascienda…” señaló la diputada Luz Elena.

Por su parte Francisco Aguirre expresó que: “lo que se formaliza hoy es un marco de coordinación institucional para compartir agendas, impulsar iniciativas y atender temas fundamentales con paridad de género, igualdad de oportunidades, empoderamiento de la mujer y atención integral a grupos vulnerables.