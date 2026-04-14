Arrestan a grafitero por controversial mural del presidente municipal de Ciudad Juárez

Mural del Presidente Municipal en Ciudad Juárez

El controversial mural del presidente municipal de Ciudad Juárez, elaborado por Miguel Martínez y Chuchito Psy, ha propiciado su detención por parte de las autoridades del estado.

En la conferencia de prensa el alcalde morenista declaró que el arresto no fue provocado por el mural sino a causa de que el artista Mick Martínez estaba ingiriendo alcohol en vía pública.

Ante este suceso el secretario de seguridad publica aseguró su liberación de manera telefónica, asegurando que solo era necesario retirarles las cervezas.

Derivado del suceso, el mural fue borrado. Ante ello el panista Ulises Pacheco se pronunció al respecto señalando un atentado contra la libertad de expresión y señalando que “A las horas de haber terminado su mural, llegó la policía municipal, lo detuvo ilegalmente y borraron el mural hecho por el artista gráfico de nombre Miguel, y este fue sometido, esposado y trasladado a los separados de la estación de policía”

Por otro lado el grupo MRK Crew, grupo de artistas grafiteros, señalaron que el arresto de Martínez fue por hacerle critica política a Pérez Cuéllar.