Real de Catorce, San Luis Potosí

Los datos presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina, ha señalado a San Luis Potosí entre las entidades con menor incidencia de homicidio doloso del país.

Esto se logró con la estrategia impuesta por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que ha permitido fortalecer la seguridad en las regiones de San Luis Potosí, esta estrategia se refleja en el 0.2 por ciento del total nacional lo que ha permitido una mayor tranquilidad de la población de San Luis Potosí.

Ante ellos el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez, destacó que la coordinación entre instituciones ha permitido genera entornos mas seguros en la vida de las familias potosinas.

Esto bajo los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de 2026, que destacan que la entidad se mantiene con los mejores indicadores del país.