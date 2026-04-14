Operativo en Veracruz por residuos de aceite

Activan protocolo de limpieza y monitoreo en la zona afectada por Veracruz derivado del informe de Petróleos Mexicanos (Pemex), originado luego de las reciente lluvias torrenciales, que provocaron el rebosamiento de cárcamos naturales y de material contenido en una área de en mantenimiento del oleoducto Fobos-Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tajín.

La presencia de hidrocarburos fue detectada en el arroyo Hueleque y en un cuerpo de agua en Coatzintla, Veracruz. Cuyo reporte detalla que se reportó presencia de hidrocarburo en cuerpo de agua a la altura de la comunidad Benito Juárez, municipio de Coatzintla, afectando la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos”.

Este incidente se suma al siniestro de marzo en el Golfo de México, cuyos residuos llevan de forma intermitente a la costa y han alcanzado una totalidad de 889 toneladas de hidrocarburostras, derivadas de la actividad petrolera de la zona.

Ante esto Pemex señaló que mantendrán el monitoreo continuo junto con acciones preventivas ante las lluvias.