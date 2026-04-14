Manifestantes miembros de la salud exigen su basificación en Zacatecas

os trabajadores exigieron a las autoridades estatales y federales una fecha que concrete su proceso

La reciente declaración del gobernado de Zacatecas, David Monreal Ávila, acerca de que los trabajadores de la salud no quisieron ser transferidos ala IMSS-Bienestar, provocó que alrededor de 450 trabajadores, enfermeras y administrativos se manifestarán al respecto negando la declaratoria.

Los trabajadores exigieron a las autoridades estatales y federales una fecha que concrete su proceso de basificación.

Los manifestantes tuvieron una reunión con Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaria de Salud de Zacatecas, quién además explicó que los procesos se retrasaron por acciones ajenas al gobierno estatal.

Además se contó con la asistencia de Omar Carrera Pérez, subsecretario de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quién se pronunció ante los manifestantes exigiendo el levantamiento de la protesta.

Ante esto los manifestantes se pronunciaron al respecto señalando que levantarían la mesa de diálogo advirtiendo que de no ser cumplidas sus demandas volverían a manifestarse.