Arranca en Coahuila programa de empleo temporal para mujeres cuidadoras

El gobernador de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha el Programa de Empleo Temporal, una estrategia enfocada en apoyar a mujeres cuidadoras del hogar y a personas con dificultades para integrarse al mercado laboral.

El anuncio se realizó en Piedras Negras, donde el mandatario destacó que se destinarán 36 millones de pesos para beneficiar a miles de coahuilenses en distintas regiones del estado. Explicó que este programa busca atender a sectores que históricamente han enfrentado barreras para acceder a un empleo formal, como madres de familia, abuelas cuidadoras y personas de mayor edad.

“Este es un programa pensado para quienes más lo necesitan. Queremos que nadie se quede atrás y que todas las familias tengan oportunidades reales de mejorar su calidad de vida”, señaló el gobernador durante el arranque.

Jiménez Salinas subrayó que esta iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos durante su campaña, además de representar un reconocimiento al trabajo no remunerado que realizan muchas mujeres en el hogar, quienes ahora podrán recibir un ingreso económico que contribuya al bienestar de sus familias.

El programa también contempla a personas que han buscado empleo durante largos periodos sin éxito, brindándoles una alternativa temporal que les permita obtener recursos mientras logran integrarse de manera permanente al ámbito laboral.

Por su parte, la secretaria del Trabajo estatal, Nazira Zogbi Castro, explicó que este esquema será financiado en su totalidad con recursos estatales y tendrá una duración de ocho semanas. Durante este tiempo, las y los beneficiarios recibirán pagos quincenales, lo que permitirá fortalecer la economía familiar en momentos complicados.

La funcionaria destacó que, además de generar ingresos, el programa promueve la participación social y reconoce el valor del trabajo doméstico, el cual suele pasar desapercibido pese a su importancia en el desarrollo de las comunidades.

En el evento, también participó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, quien afirmó que este programa representa dignidad y respaldo para quienes más lo necesitan, al tiempo que refuerza el compromiso social de la actual administración.

Asimismo, el gobernador resaltó que esta estrategia se complementa con otros programas enfocados en el desarrollo económico, educativo y social, como apoyos a emprendedores, esquemas de salud y proyectos educativos dirigidos a mujeres.

En este sentido, reiteró que su gobierno busca impulsar el empoderamiento femenino, promoviendo mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para este sector de la población.

Durante el evento, beneficiarios como Juana Castillo Martínez expresaron su agradecimiento, al considerar que este apoyo representa un alivio económico y una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

El mandatario anunció que en próximas semanas realizará una gira internacional para promover inversiones en Coahuila, con el objetivo de generar más empleos y fortalecer la economía estatal.