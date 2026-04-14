FEMCC rechaza denuncia contra Leonel Díaz, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Morelos

Leonel Díaz

La Fiscalía Especializada en materia de Combate de la Corrupción (FEMCC), determinó desechar por improcedente la denuncia interpuesta por Eva Penélope Picazo Hernández, Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas, en contra de Leonel Díaz Rogel, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Morelos.

Según las investigaciones que realizó la institución no existen conductas que constituya un delito de carácter federal ni elementos que impliquen afectación al erario de la Federación, según lo que establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Según las declaraciones de la FEMCC los hechos denunciados no encuadran en los supuestos legales que ameriten una intervención.

Señala que la denuncia carece de una narración circunstanciada de hechos, lo que evidencia inconsistencias en los planteamientos realizados y deja claro que la denuncia fue desechada el mismo día de su presentación, por no cumplir con los requisitos legales ni aportar elementos suficientes para su admisión.

Por ultimo deja clara la posición institucional del Fiscal Anticorrupción de Morelos, al no acreditarse irregularidad alguna en su desempeño.