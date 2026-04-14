La localización del presidente municipal de Taxco reafirma la coordinación de seguridad en Guerrero

Taxco, Guerrero

La localización del presidente municipal de Taxco, Guerrero y su padre ha permitido reflejar los resultados de la estrategia de seguridad en el estado.

Dicha estrategia he permitido disminuir los homicidios y atender los temas de seguridad de la entidad bajo la coordinación del Gobierno federal y el Gobierno de Guerrero. Ante ello la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, mencionó que: “Lo que estamos viendo es que esta coordinación ha permitido ir disminuyendo los homicidios, atender los temas de seguridad y demuestra que la coordinación está funcionando. Me parece que es muy importante: Guerrero estaba en una situación muy crítica hace algunos años y ahora se encuentra en una condición de disminución”.

Además señaló que el proceso de selección interno donde fue seleccionada como gobernadora ha sido respaldada por mecanismo de consulta ciudadana, “Yo soy senadora gracias a una encuesta; por eso estamos aquí y tengo plena confianza en el método que usa Morena, que es la consulta al pueblo. Eso es lo que nos ha permitido estar en esta carrera política como diputada, como senadora e incluso como consejera nacional de Morena. Siempre nos hemos sometido a la voluntad del pueblo”, expresó.