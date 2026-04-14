Planta potabilizadora fortalecerá abasto de agua en Tamaulipas con nueva línea de acueducto

El Gobierno de Tamaulipas destacó la construcción de una planta potabilizadora como pieza clave para el funcionamiento de la segunda línea del acuerdo “Guadalupe Victoria”, una de las obras hidráulicas más importantes para garantizar el suministro de agua en la entidad.

De acuerdo con autoridades estatales, el proyecto cuenta con una inversión superior a los 140 millones de pesos y forma parte de una estrategia integral encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocada en mejorar la infraestructura hídrica y atender una de las principales necesidades de la población: el acceso al agua potable.

La planta se ubica en la presa Vicente Guerrero y permitirá potabilizar el agua que será conducida a través de la segunda línea del acueducto hacia la capital del estado, Ciudad Victoria. Con ello, se busca garantizar un suministro más eficiente, constante y de mejor calidad para miles de habitantes.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que esta obra representa un avance significativo en la infraestructura hidráulica estatal, ya que responde a una demanda histórica de la ciudadanía. Además, resaltó que el proyecto se ha logrado gracias al trabajo coordinado entre el gobierno estatal y el Gobierno Federal.

Uno de los aspectos más relevantes de esta obra es su capacidad operativa. La nueva línea del acueducto permitirá suministrar hasta mil 500 litros de agua por segundo, lo que garantiza el abasto del vital líquido a largo plazo, con proyección hasta el año 2050.

Este proyecto forma parte de un plan más amplio de modernización del sistema de agua en la entidad, que incluye la construcción de infraestructura complementaria como líneas de conducción, estaciones de bombeo y sistemas de almacenamiento. En conjunto, estas acciones buscan mejorar la eficiencia en la distribución y reducir problemas como la escasez o interrupciones en el servicio.

Autoridades estatales subrayaron que la planta potabilizadora no solo incrementará la capacidad de abastecimiento, sino que también permitirá mejorar la calidad de agua desde su origen, al ser tratada antes de su distribución a los hogares.

Asimismo, destacaron que esta obra contribuye al desarrollo sostenible del estado, al garantizar un recurso esencial para la vida diaria, así como para actividades económicas y sociales en la región.

El gobierno de Tamaulipas reiteró su compromiso de continuar impulsando proyectos estratégicos que impacten de manera positiva en la calidad de vida de la población, especialmente en rubros prioritarios como el acceso al agua.

Con la consolidación de la planta potabilizadora y la segunda línea del acueducto, la administración estatal busca resolver una problemática histórica y asegurar el suministro del recurso hídrico para las futuras generaciones.