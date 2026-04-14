Programa de reemplacamiento vehicular

El pasado 1ro de abril arrancó el programa de reemplacamiento 2026 para placas de automóvil con 5 años de antigüedad.
Esta iniciativa además de mantener un padrón vehicular, ayuda a prevenir delitos y fortalecer la seguridad pública, cuya período de duración será hasta el 31 de agosto.
Las fechas establecidas para reemplacar los autos son:
- Abril: terminación de placa 1 y 2.
- Mayo: placas que terminan en 3 y 4.
- Junio: terminación de placas 5 y 6.
- Julio: placas que terminan en 7 y 8.
- Agosto: terminación de placas 9 y 0.
Asimismo, los costos establecidos son:
- Vehículos de carga: $2,425
- Autos de uso particular: $1,161
- Motos: $864
Además, se deberán presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Factura de origen o documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.
- Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
Para más información se puede consultar el enlace oficial del EdoMéx.