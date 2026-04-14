Programa de reemplacamiento vehicular

Reemplacamiento EdoMéx 2026

El pasado 1ro de abril arrancó el programa de reemplacamiento 2026 para placas de automóvil con 5 años de antigüedad.

Esta iniciativa además de mantener un padrón vehicular, ayuda a prevenir delitos y fortalecer la seguridad pública, cuya período de duración será hasta el 31 de agosto.

Las fechas establecidas para reemplacar los autos son:

Abril: terminación de placa 1 y 2.

Mayo: placas que terminan en 3 y 4.

Junio: terminación de placas 5 y 6.

Julio: placas que terminan en 7 y 8.

Agosto: terminación de placas 9 y 0.

Asimismo, los costos establecidos son:

Vehículos de carga: $2,425

Autos de uso particular: $1,161

Motos: $864

Además, se deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Factura de origen o documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Para más información se puede consultar el enlace oficial del EdoMéx.