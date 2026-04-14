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Tienes hasta el 31 de agosto para realizar el trámite

Programa de reemplacamiento vehicular

Por Natalia Canul Rosas
Reemplacamiento EdoMéx 2026

El pasado 1ro de abril arrancó el programa de reemplacamiento 2026 para placas de automóvil con 5 años de antigüedad.

Esta iniciativa además de mantener un padrón vehicular, ayuda a prevenir delitos y fortalecer la seguridad pública, cuya período de duración será hasta el 31 de agosto.

Las fechas establecidas para reemplacar los autos son:

  • Abril: terminación de placa 1 y 2.
  • Mayo: placas que terminan en 3 y 4.
  • Junio: terminación de placas 5 y 6.
  • Julio: placas que terminan en 7 y 8.
  • Agosto: terminación de placas 9 y 0.

Asimismo, los costos establecidos son:

  • Vehículos de carga: $2,425
  • Autos de uso particular: $1,161
  • Motos: $864

Además, se deberán presentar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Factura de origen o documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.
  • Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas.
  • Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Para más información se puede consultar el enlace oficial del EdoMéx.

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