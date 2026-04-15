Manolo Jiménez dice estar listo para explotar gas; “con eso se resarcirá el daño por AHMSA”, aseguró

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas (Alejandro Rodríguez)

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, indicó que el estado se encuentra listo para reactivar la extracción de gas natural bajo un “modelo sustentable”, con la intención de resarcir el impacto económico que dejó el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA).

Después de meses de trabajos en conjunto con la Secretaría de Energía y Pemex, el mandatario precisó que se han consolidado equipos técnicos para retomar proyectos que fueron frenados años atrás por decisiones administrativas de nivel federal.

“Con este producto, se acaba el problema que se generó por lo de AHMSA. El gas Coahuila sustituiría esa acción tan irresponsable que se hizo con AHMSA”, manifestó y agregó que, a través de la extracción de gas, se podrá atender el tema de los trabajadores no liquidados, así como el cierre de la empresa.

Esta iniciativa se enfoca en la Región Centro y la Carbonífera, zonas que registraron el mayor impacto tras el cese de operaciones de la siderúrgica, que dejó a miles de familias sin sustento económico.

Según Jiménez Salinas, la tecnología actual permite una extracción responsable, alejada de manchas urbanas, lo que “garantiza un desarrollo equilibrado y el cuidado del agua en la entidad”, detalló.

“Se tiene que ver el contexto global. Es importante también ver por la gente que no tiene empleo, la gente que a raíz de la quiebra de AHMSA está pasando momentos complicados”, enfatizó.

Asimismo, adelantó que, de concretarse la ruta de cinco años, el impacto se traducirá en miles de empleos y una inversión de miles de millones de pesos, similar al fenómeno ocurrido en Texas.

“Una vez que inicie, podemos ir avanzando rápidamente y a lo mejor dentro de cinco años ya se tiene un impacto positivo en miles de empleos y en miles de millones de pesos”, dijo.

El proyecto contempla el uso de agua tratada en los procesos industriales, con el objetivo de no comprometer el consumo humano, mientras se espera la autorización del Gobierno Federal para el primer polo de desarrollo de la región.