Productores tamaulipecos venden al 100% primera cosecha de ostión

Productores tamaulipecos de ostión

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura dio a conocer que la primera cosecha de ostión que ha sido producida en granjas ostrícolas de Tamaulipas fue comercializada en su totalidad y que alcanzó tanto niveles óptimos de calidad como la aceptación en su etapa inicial de promoción.

Dicha fase de venta se llevó a cabo en organismos gubernamentales en donde las y los productores pudieron participar de manera directa en la comercialización de su producto. Lo que les brindo la oportunidad de obtener una respuesta favorable que los llevó a que se agotará la cosecha, reflejando así una confianza en la calidad del ostión tamaulipeco.

Este resultado es producto de un trabajo en coordinación entre las y los productores y el Gobierno del Estado del estado que ha impulsado el desarrollo de la acuacultura social por medio de la implementación de granjas ostrícolas. Asimismo, estas acciones forman parte de una estrategia integral que tiene el objetivo de promover proyectos sustentables que tengan un enfoque social, que fortalecen la economía local y que además apoyen en el bienestar de las comunidades costeras.

Por su parte, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura, informó que el producto proviene de la granja ostrícola “El Ostión”, que se encuentra en Barra San Vicente, municipio de Aldama, y que es cultivado por la Sociedad Cooperativa “El Ostión”. La cosecha de ostión cumple con los estándares de calidad que lo posicionan como una alternativa competitiva en el mercado regional.

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, también reconoció el esfuerzo, la organización y la dedicación de las y los integrantes de la cooperativa, destacando que el trabajo comunitario, al igual que el aprovechamiento responsable de los recursos naturales forman parte del desarrollo sostenible del sector.

Por último, el Gobierno del Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, reiteró por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural, su compromiso de seguir fortaleciendo al sector pesquero y acuícola en el estado. Es decir impulsar proyectos que generen oportunidades, eleven la productividad y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de estas actividades.