SEMARNAT enfrenta presión por derrame de crudo en el Golfo de México

SEMARNAT enfrenta presión por derrame de crudo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) esta enfrentando presión política y social tras el reciente derrame de crudo ocurrido en el Golfo de México, lo que ha generado afectaciones ambientales en costas de Veracruz y Tabasco.

En los últimos días, legisladores han solicitado la comparecencia de titulares de SEMARNAT y Pemex para esclarecer las causas del incidente y las acciones que implementaran ambas dependencias para contenerlo.

Esto sumando a que un juez federal ordenó al Gobierno de México actuar de manera inmediata para frenar y remediar el derrame, luego de que organizaciones ambientales promovieran recursos legales por la contaminación.

Por otro lado, el monitoreo en las playas afectadas continúa, mientras algunas brigadas interinstitucionales mantienen trabajos de limpieza y contención en la zona afectada.

Por su parte las autoridades federales no han detallado aún la magnitud total del daño ecológico provocado por el derrame, situación que ha generado debates y críticas por connacionales por la falta de información pública.

El caso ha revivido el debate entre autoridades y la población sobre la supervisión ambiental y la responsabilidad de las instituciones encargadas de la vigilancia energética y ecológica en el país.