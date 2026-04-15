COMECyT y la Universidad de Gdansk firman convenio para impulsar estudios de posgrado en Europa

Firman acuerdo COMECyT y la Universidad de Gdansk para consolidar la colaboración científica internacional y la formación de talento especializado

El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) firmaron convenio de colaboración académica con la Universidad de Gdansk, en Polonia, con el objetivo de fortalecer la cooperación científica entre México y Europa mediante la formación de estudiantes de posgrado en el extranjero.

El acuerdo permitirá a estudiantes cursar programas de maestría y doctorado en dicha institución europea, como parte de una estrategia orientada al impulso del desarrollo científico y tecnológico en el Estado de México.

Como parte del convenio, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI) otorgará becas mensuales de hasta 24 mil pesos para estudios de maestría y de 26 mil pesos para doctorado. Además, se brindará cobertura de seguro médico y de responsabilidad civil, apoyo para gastos de traslado, así como el pago de matrícula y supervisión académica.

Por su parte, la Universidad de Gdansk ofrecerá facilidades de alojamiento, acceso a infraestructura especializada y acompañamiento institucional a las y los beneficiarios del programa.

La institución polaca destaca por su infraestructura científica de nivel internacional en áreas como biología, química, biotecnología y ciencias del mar, además de su participación activa en redes globales de investigación. Actualmente, cuenta con más de mil 800 investigadores distribuidos en 21 disciplinas y mantiene colaboración con especialistas en áreas de innovación avanzada como las tecnologías cuánticas.

Asimismo, el proceso de selección de aspirantes contará con lineamientos en materia de propiedad intelectual y mecanismos orientados a garantizar la transparencia y continuidad del programa, así como el fortalecimiento de la vinculación entre instituciones académicas y centros de investigación del Estado de México con equipos científicos en Europa.