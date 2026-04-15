Continúan labores de búsqueda del último minero atrapado en mina de Sinaloa

Mina en Sinaloa

Las labores de rescate continúan en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, para localizar al último trabajador que permanece atrapado tras el derrumbe de finales de marzo.

De acuerdo con autoridades, brigadistas y cuerpos de emergencia mantienen un operativo permanente en la zona, donde ya fueron rescatados dos mineros con vida y recuperado el cuerpo de un tercer trabajador.

Los equipos de búsqueda han intensificado maniobras de extracción de agua, retiro de lodo y refuerzo estructural en el interior de la mina, con la esperanza de localizar al trabajador desaparecido en las próximas horas.

El accidente ocurrió luego de un derrumbe en el complejo minero, movilizando a más de 300 elementos de distintas corporaciones de rescate y seguridad para atender la emergencia.