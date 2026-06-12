Jalisco proyecta el arte wixárika al mundo con balón monumental por el Mundial 2026

Jalisco proyecta el arte wixárika al mundo con balón monumental rumbo al Mundial 2026

Jalisco presentó un balón monumental intervenido con arte wixárika que busca mostrar al mundo la riqueza cultural de los pueblos originarios y el talento de los artesanos mexicanos en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La pieza, denominada “Balón Wixárika 26”, fue elaborada por 25 artesanos de la comunidad de San Andrés Cohamiata, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco. El proyecto combina la pasión por el futbol con una de las expresiones artísticas más representativas del occidente del país, convirtiéndose en un símbolo cultural de cara al torneo internacional.

El balón, de aproximadamente cuatro metros de diámetro, fue elaborado durante cerca de ocho semanas de trabajo. Para su creación se utilizaron miles de chaquiras colocadas de manera artesanal, formando figuras y símbolos característicos de la cosmovisión wixárika, reconocida por sus colores vibrantes y por representar elementos de la naturaleza, la espidad y las tradiciones ancestrales de este pueblo originario.

La obra fue presentada como parte de las actividades relacionadas con la sede de Guadalajara para el Mundial 2026. Además de celebrar el deporte, el proyecto busca visibilizar el trabajo de las comunidades indígenas y generar una plataforma para que millones de visitantes nacionales y extranjeros conozcan una parte importante de la identidad cultural de Jalisco.

Las autoridades estatales señalaron que el balón representa la unión entre tradición y modernidad. Mientras el futbol reúne a personas de distintas nacionalidades, el arte wixárika permite mostrar la historia, los conocimientos y las expresiones culturales que han sido preservadas por generaciones en comunidades de la Sierra Madre Occidental.

El pueblo wixárika, también conocido como wixaritari, tiene una importante presencia en el norte de Jalisco y es reconocido internacionalmente por sus obras elaboradas con chaquira y estambre. Sus creaciones destacan por el uso de símbolos relacionados con el venado, el maíz, el sol y otros elementos fundamentales dentro de su cosmovisión.

De acuerdo con los organizadores, la instalación forma parte de una estrategia para que el Mundial deje un legado más allá del ámbito deportivo. La intención es que los visitantes no solo conozcan los estadios y las ciudades sede, sino también la riqueza cultural que distingue a México y particularmente a Jalisco.

El proyecto contó con la participación de instituciones públicas, organizaciones civiles y empresas privadas interesadas en impulsar el reconocimiento del trabajo artesanal mexicano. Asimismo, se busca generar oportunidades económicas y una mayor proyección internacional para las comunidades que preservan estas tradiciones.

Especialistas consideran que iniciativas como esta ayudan a fortalecer el valor del patrimonio cultural y permiten que nuevas generaciones conozcan las expresiones artísticas de los pueblos originarios. Además, destacan que el arte wixárika se ha convertido en uno de los principales embajadores culturales de México en distintas partes del mundo.

Con el “Balón Wixárika 26”, Jalisco busca que la fiesta mundialista también sea una ventana para mostrar el talento, la creatividad y las tradiciones de sus comunidades indígenas, llevando el arte de los pueblos originarios desde la sierra jalisciense hasta los ojos de millones de aficionados alrededor del mundo.