Tormenta Negra llega a México hoy: alertan por lluvias fuertes, granizo y descargas eléctricas este 16 de abril

Hoy No Circula | miércoles 8 de abril (Mario Jasso)

La tarde de este jueves 16 de abril algunos estados en México estarán en alerta amarilla, debido a nuevo episodio de lluvias intensas, asociado popularmente en redes como “Tormenta Negra”. Este fenómeno meteorológico lluvias intensas, , granizo y fuertes ráfagas de viento sobre varias regiones del centro y sureste de México.

En esta ocasión, el pronóstico apunta a Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Chiapas como las entidades con mayor probabilidad de chubascos de hasta 25 mm en 24 horas.

El escenario climático vendrá acompañado del frente frío 44 con una línea seca en el noreste y la corriente en chorro subtropical está generando inestabilidad suficiente para provocar tormentas vespertinas que podrían extenderse hacia la noche.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes hoy por la llamada Tormenta Negra?

De acuerdo con el reporte meteorológico más reciente, los estados con mayor impacto este jueves son:

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Chiapas

En estas zonas se esperan chubascos moderados a fuertes, posible caída de granizo, descargas eléctricas, rachas de viento, reducción de visibilidad en carretera y encharcamientos urbanos.

El Estado de México vuelve a figurar como una de las zonas más sensibles, especialmente en municipios del Valle de Toluca, zona oriente y corredores montañosos donde las lluvias suelen intensificarse al caer la tarde.

A qué hora se esperan las lluvias más fuertes

El periodo de mayor riesgo está previsto entre las 3:00 pm y 9:00 pm y con mayor intensidad entre 5:00 pm y 7:30 pm.

Es durante la tarde cuando el calentamiento diurno favorece la rápida evolución de tormentas, especialmente en zonas urbanas rodeadas de montaña.

Pronóstico de lluvias y viento por Tormenta Negra

El pronóstico meteorológico prevé chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros en entidades como Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Chiapas, donde la lluvia podría intensificarse durante la tarde y noche.

En otras regiones del país, el escenario será de precipitaciones ligeras y aisladas, con registros menores a 5 milímetros. Entre los estados contemplados en esta categoría aparecen Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Además de las lluvias, el sistema atmosférico traerá vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, donde no se descarta tolvaneras en zonas carreteras.

Para Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán, se esperan corrientes de aire de 20 a 30 km/h con ráfagas de hasta 60 km/h. A esto se suma el ingreso de viento del sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, una condición que suele elevar la sensación térmica y modificar rápidamente el clima local.

En buena parte del centro, occidente y sureste del país, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, se pronostican vientos moderados de 10 a 20 km/h con rachas que rondarán entre 30 y 50 km/h, suficientes para provocar caída de ramas, polvo en suspensión y complicaciones menores en vialidades.