Consolida Julieta Ramírez liderazgo rumbo a 2027: encabeza preferencias en BC

Julieta Ramírez Padilla, diputada por Baja California y representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) Julieta Ramírez Padilla, diputada por Baja California y representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) (La Crónica de Hoy)

La senadora de la República, Julieta Ramírez Padilla, se consolida como la figura política con mayor respaldo ciudadano en Baja California rumbo a la candidatura de Morena al Gobierno del Estado en 2027, de acuerdo con las mediciones más recientes, donde la mayoría de las casas encuestadoras la posicionan al frente de las preferencias.

Esta tendencia se ha venido fortaleciendo desde el primer trimestre del año, colocando a la legisladora bajacaliforniana como uno de los liderazgos más sólidos del movimiento en la entidad, con una ventaja consistente frente a otros perfiles.

Distintas encuestadoras como Meta Metrics, Statistical Research Corporation, Metrika, CRIPESO, Algoritmo y Gobernarte reflejan una clara ventaja para Ramírez Padilla, con márgenes que la colocan por encima de sus competidores más cercanos. En el mismo sentido, el promedio de PollsMX la ubica con cerca del 27 por ciento de las preferencias.

En cuanto a la intención de voto por partido, Morena mantiene una amplia ventaja en Baja California, con una tendencia de al menos dos a uno frente a su competidor más cercano, consolidando un escenario favorable rumbo a 2027.