Aumenta paso de la mariposa monarca en Hidalgo

Mariposa Monarca

La comisionada Estatal de Biodiversidad de Hidalgo (COESBIOH), Erika Ortigoza Vázquez, informó que en este año incrementó el paso de las mariposas monarcas en la entidad, después de dos años consecutivos registrados a la baja.

“A esta fecha ya regresó la mayoría; terminó la presencia de la mariposa monarca Matusalén, que son las que viajan y regresan, las cuales deben estar próximas a llegar al territorio estadounidense”, declaró Ortigoza Vázquez.

La titular de la dependencia explicó que el lepidóptero inició su retorno a Estados Unidos y Canadá a principios de marzo, aunque algunas mariposas retrasan su emprendimiento de vuelo. También mencionó que hay otros insectos de dicha especie que eligen hibernar en el país, principalmente en Hidalgo, en municipios como Pacula.

Ortigoza Vázquez reveló que la entidad cuenta con programas de conservación como el “Fondo Monarca” y el “Conservación y Uso Sostenible de Montañas y Sierras” (CoSMoS), para la protección de hábitats de hibernación y áreas naturales como el Parque Nacional El Chico, Los Mármoles y la Barranca de Metztitlán, sitios en donde la mariposa monarca realiza su trayecto de viaje.

La comisionada puntualizó que el incremento de lepidópteros migrantes está relacionado con la vigilancia que realiza la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y las condiciones climáticas, pues las lluvias favorecen el crecimiento de herbáceas.

Por último, Ortigoza añadió que en los años 2024 y 2025 se registró una disminución considerable en el paso de esta especie; sin embargo, en este año el número elevó de forma significativa.

La Crónica de Hoy 2026