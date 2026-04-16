CIMA refuerza capacidad operativa del DIF Coahuila

Buscan ampliar la cobertura logística del DIF en zonas donde el acceso a programas sociales ha sido históricamente limitado.

CIMA, la empresa mexicana con presencia nacional en el sector alimentario, formalizó este martes una donación de infraestructura logística al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila, consistente en una unidad de transporte destinada a reforzar la capacidad operativa del organismo en comunidades de atención prioritaria.

La unidad permitirá al DIF Coahuila ampliar su radio de acción y mejorar los tiempos de respuesta en la distribución de apoyos a familias en situación de vulnerabilidad, con particular atención a localidades donde la distancia geográfica y la precariedad de infraestructura vial han representado, a lo largo de los años, barreras estructurales para el acceso a los servicios sociales del estado.

En el acto de entrega, Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, ponderó el significado del donativo para la operación cotidiana del organismo y refrendó la importancia de la articulación entre el sector privado y las instituciones públicas de asistencia social.

“Este camión nos permitirá llegar a más comunidades y atender a un mayor número de personas, especialmente en zonas donde el apoyo tarda más en llegar. Para muchas familias, esto hará una diferencia real en su día a día. La colaboración con el sector privado es fundamental para ampliar nuestro impacto y responder de manera más oportuna a quienes más lo necesitan.” mencionó Valdes.

En representación de CIMA, Teddy Martínez, director general de la empresa, explicó que la donación forma parte de una estrategia de responsabilidad social orientada a generar impacto directo en las comunidades donde la compañía opera, a través de alianzas institucionales con resultados verificables.

“El verdadero desarrollo se construye sumando esfuerzos. Este donativo refleja nuestro compromiso de contribuir de manera activa al bienestar social, a través de alianzas que generen resultados concretos y que realmente impacten en la vida de las personas que más lo necesitan.” destacó Martínez.

La entrega se inscribe en el marco de una colaboración de largo plazo entre CIMA y el DIF Coahuila, que ha derivado en diversas iniciativas de apoyo social a lo largo del tiempo. No obstante, el donativo de infraestructura logística representa un nuevo estadio en esa relación institucional, en tanto que la empresa no solo aporta recursos financieros sino capacidad operativa que potencia directamente la labor del organismo.

Desde Saltillo, el esquema busca consolidarse como un modelo replicable de vinculación entre el sector empresarial y el gobierno estatal, en el que la inversión social privada se traduce en beneficios tangibles para la población y refuerza el compromiso territorial de las empresas participantes. La iniciativa podría extenderse a otras entidades donde CIMA tiene presencia.