Entregan 807 títulos de propiedad en Sinaloa dando certeza legal a familias tras años de espera

El Fuerte, Sinaloa, entrega de títulos de propiedad Más de 800 familias recibieron documentos que avalan la propiedad de sus viviendas y parcelas.

En el municipio de El Fuerte, Sinaloa, cientos de familias finalmente obtuvieron certeza legal sobre sus propiedades con la entrega de 807 documentos entre títulos de propiedad y certificados parcelarios, en una jornada impulsada por los gobiernos federal y estatal.

Desde temprano, personas de distintas comunidades llegaron al evento para recibir los papeles que acreditan la posesión de sus terrenos y viviendas, muchos de ellos tras años de espera. El ambiente fue de expectativa y emoción, especialmente entre adultos mayores que acudieron por este trámite pendiente.

Durante el acto, autoridades explicaron que este programa tiene como objetivo fortalecer el patrimonio familiar y dar estabilidad jurídica, un paso clave para mejorar las condiciones de vida y acceder a nuevas oportunidades.

El alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, subrayó que la entrega de 334 títulos de propiedad y 473 certificados parcelarios representa más que un trámite. Señaló que para las familias significa un reconocimiento a su esfuerzo y una garantía sobre lo que han construido a lo largo del tiempo.

Uno de los momentos centrales fue la entrega simbólica de los documentos, donde beneficiarios expresaron su agradecimiento tras recibir la certeza legal de sus bienes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, destacó que todo el proceso fue gratuito, a diferencia de los costos que implicaría realizarlo por la vía tradicional, que podrían alcanzar entre 40 y 45 mil pesos.

En voz de los beneficiarios, María Isabel Cazárez Soto, originaria de la comunidad Cerrillos I, señaló que este apoyo representa tranquilidad para las familias, al contar finalmente con documentos que respaldan legalmente sus propiedades.

Las autoridades también destacaron que contar con estos documentos facilita el acceso a programas de vivienda, financiamiento y otros apoyos institucionales, lo que puede mejorar las condiciones económicas de las familias.