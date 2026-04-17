Mujeres Bienestar 2026 en EDOMEX: Municipios y sedes para registro este viernes 17 de abril

El Gobierno de México mantiene activo en 2026 el programa Pensión Mujeres Bienestar, una política social enfocada en fortalecer la autonomía económica de mujeres en edad previa a la pensión universal. En el Estado de México, el registro y actualización de datos continúa de manera escalonada, lo que ha generado dudas sobre sedes disponibles y municipios atendidos en fechas específicas como este viernes 17 de abril.
¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?
La Pensión Mujeres Bienestar es un programa federal dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de brindar un ingreso económico directo que contribuya a mejorar sus condiciones de vida.
Forma parte de los Programas para el Bienestar y funciona como un esquema de transición hacia la pensión para adultos mayores, a la que las beneficiarias acceden automáticamente al cumplir 65 años.
El registro se realiza de manera presencial en módulos oficiales, donde se validan documentos y datos personales.
¿Cómo es el registro en el Estado de México?
En el caso del Estado de México, el proceso de incorporación ha tenido dos modalidades principales en 2026:
- Registro en módulos del Bienestar, abiertos en periodos específicos (como el de febrero).
- Operativos territoriales y visitas domiciliarias, donde personal autorizado acude directamente a los hogares para actualizar datos o integrar beneficiarias.
Este esquema escalonado implica que no existe una lista fija y pública diaria de CEDIS o módulos por municipio para cada fecha, incluyendo el viernes 17 de abril.
Municipios y CEDIS de registro hoy viernes 17 de abril
El registro se realizará en 28 municipios de la entidad que incluyen:
- Amanalco
- Calimaya
- Chapa de Mota
- Chalco
- Chicoloapan
- Chiconcuac
- Coatepec
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Isidro Fabela
- Ixtapan del Oro
- Jilotzingo
- Lerma
- Los Reyes La Paz
- Metepec
- Nicolás Romero
- Otzoloapan
- San Mateo Atenco
- San Felipe del Progreso
- Santo Tomás
- Temascaltepec
- Texcoco
- Tezoyuca
- Valle de Bravo
- Xocotlán
- Xonacatlán
- Zacazonapan
Consulta el sitio oficial de Mujeres Bienestar EDOMEX para más información.
¿Habrá visitas este viernes 17 de abril en EDOMEX?
Sí, en caso de que no puedas a asistir personalmente a alguno de los módulos, podrás esperar a una de las jornadas de visita por parte de personal identificados de Servidores de la Nación.
Se recomienda tener a la mano INE Vigente, Curp certificado y datos de contacto en caso de que no tengas tu folio de prerregistro.