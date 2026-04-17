Gasolinera de El Arenal, Hidalgo recibe sellos informativos de Profeco después de que se detectaran inconsistencias en el precio del diésel

No cargues aquí CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Con el objetivo de poder detectar donde se encuentran las gasolineras que ofrecen precios altos e inconsistentes de combustible, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio inicio a un operativo de supervisión en el que han colocado sellos informativos en una gasolinera que se encuentra en el municipio de El Arenal, Hidalgo. En dicho lugar se detectaron irregularidades en cuanto al costo del diésel.

Durante la revisión, las autoridades se encontraron con que la gasolinera vendía el diésel en 28.59 pesos por litro. Y aunque en si los pesos por litro no superaron el limite (29 pesos) que se utiliza para escoger donde los lugares donde se van a colocar lonas de advertencia, los resultados de la operación fueron suficientes para que fueran aplicados sellos informativos de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Esta colación del sello se suma a una intervención que tuvo lugar recientemente igual en el estado, específicamente en el municipio de Mineral de la Reforma. En dicha ocasión si se llegaron a colocar advertencias para que el consumidor este al tanto de los precios de venta elevados.

En distintas regiones del estado se le continuará dando seguimiento a dichos operativos debido a que ha habido casos en los que algunas estaciones modifican sus precios de manera temporal para evitar ser sancionados.