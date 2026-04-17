Abren en Matamoros, Tamaulipas, espacio para proteger a niños migrantes en situación vulnerable

Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís El SIPINNA Tamaulipas inauguró un área especializada dentro de una casa del migrante para atender a menores en movilidad.

Autoridades del estado de Tamaulipas, pusieron en marcha en Matamoros un nuevo espacio dedicado a la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, con el objetivo de brindarles un entorno seguro mientras atraviesan condiciones de vulnerabilidad.

Se trata del “Espacio Amigable con Enfoque de Infancia”, instalado dentro de la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís, donde se busca garantizar el respeto a los derechos de menores en situación de movilidad y ofrecerles un lugar adecuado para su desarrollo.

La apertura fue encabezada por la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, quien acudió en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

Durante el acto, la funcionaria explicó que este tipo de espacios forman parte de una estrategia para atender a la niñez migrante, uno de los sectores más expuestos a riesgos.

Señaló que la iniciativa responde al compromiso del gobierno estatal de reforzar la protección de sus derechos, especialmente en contextos complejos como la migración.

El proyecto fue posible a través de la coordinación entre distintas instituciones y organizaciones, y se enfoca en ofrecer condiciones dignas a menores que requieren acompañamiento durante su estancia en el albergue.

Por su parte, el director del refugio, José Luis Elías Rodríguez, destacó que la creación de esta área permitirá mejorar la atención que reciben niñas, niños y adolescentes, al contar con un espacio diseñado específicamente para sus necesidades.

Como parte de la inauguración, se realizó la develación de una placa conmemorativa que marca el inicio formal de operaciones del lugar.

Al evento también asistieron representantes de autoridades locales y organizaciones civiles, entre ellos la secretaria ejecutiva del SIPINNA en Matamoros, Mayra Ruth Flores Lucio, en representación del alcalde José Alberto Granados Fávila, así como integrantes de asociaciones que colaboran en la atención a población migrante.