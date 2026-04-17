Crisis de agua en San Luis Potosí ya es un problema de gobernanza, advierten

Falta de agua en San Luis Potosí Autoridades reconocen fallas estructurales en el sistema y advierten que la crisis ya no es técnica, sino de gestión

Bloqueos simultáneos en el sur de la capital potosina evidenciaron este viernes el descontento por la falta de agua. Uno de ellos se registró en ambos sentidos del Anillo Periférico, a la altura de la Cañada del Lobo, mientras que otro grupo de manifestantes se concentró en la avenida Juárez.

En ambos puntos, trabajadores del organismo operador Interapas acudieron para intentar dialogar con los inconformes y atender sus demandas.

Las protestas fueron encabezadas por habitantes que bloquearon el Circuito Potosí, a la altura del acceso a Cañada del Lobo, para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable. Denunciaron que hay colonias que llevan semanas, e incluso años, sin suministro.

En este contexto, el secretario general de Gobierno del estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, reconoció que las inconformidades por la falta de agua se han vuelto constantes y urgió a atender el problema de fondo. Señaló que las quejas deben ser escuchadas con seriedad, ya que existen reportes de comunidades con carencias prolongadas.

En paralelo, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del estado, advirtió que la situación hídrica en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí dejó de ser solo un reto técnico para convertirse en un problema de gobernanza.

El legislador indicó que los indicadores del Interapas muestran una vulnerabilidad estructural que requiere una intervención inmediata y sin tintes políticos, ante las fallas que ya afectan a diversas zonas.

Explicó que el problema debe revisarse desde la eficiencia del gasto y la capacidad de respuesta frente al estrés hídrico. Señaló que entre los principales obstáculos están las pérdidas de agua en la red, que alcanzan niveles críticos, así como un déficit financiero derivado de la baja recaudación y la falta de mantenimiento.

También subrayó que no se puede hablar de soluciones sin garantizar transparencia en el uso de los recursos. Indicó que cualquier ingreso extraordinario o venta de activos municipales debería reflejarse en mejoras reales, como la recuperación de agua y el fortalecimiento de la infraestructura.

De acuerdo con el legislador, la crisis se sostiene en datos concretos: pozos fuera de servicio, equipos obsoletos y una gestión de la demanda que ya no responde a las necesidades de municipios como San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

Gámez Macías planteó la necesidad de una reingeniería del organismo operador, donde la planeación tenga mayor peso que las respuestas improvisadas. Insistió en que la ciudadanía no busca explicaciones, sino resultados, al tratarse de un derecho básico, por lo que la vigilancia del gasto será clave para que los recursos realmente se traduzcan en agua y no en más problemas.