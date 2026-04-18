Lanza Guanajuato estrategia para fortalecer cohesión social a través del deporte

Mi Equipo Es Guanajuato

“En el Gobierno de la Gente queremos seguir impulsando el deporte, porque si algo tenemos claro en Guanajuato, es que cuando trabajamos en equipo somos imparables”, expresó la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, al encabezar el lanzamiento de ‘Mi Equipo Es Guanajuato’.

Esta se trata de una agenda transversal que entiende al deporte no sólo como actividad física, sino como un lenguaje compartido que une, previene y construye comunidad.

De cara al torneo internacional de futbol que se celebrará en 2026, el Gobierno del estado impulsa esta estrategia estatal que coloca al deporte como herramienta de transformación social.

“En Guanajuato nuestra gente es nuestro mejor equipo, nos sentimos muy emocionados porque en este 2026 estamos por vivir un momento histórico, la verdadera pasión nace aquí, con nuestra gente, en la cascarita del barrio, en el esfuerzo y el talento de las niñas y los niños, de los jóvenes y adultos que sueñan con el deporte, con el futbol y con la unidad de su comunidad”, manifestó Libia Dennise.

De esta forma, “Mi Equipo Es Guanajuato” articula acciones de distintas dependencias del Gobierno a fin de generar impactos positivos en la cohesión social, la prevención de riesgos psicosociales, la promoción de la salud, la formación de niñas, niños y juventudes, así como en la recuperación de espacios para la convivencia.

Asimismo, aprovechó para anunciar que su Gobierno impulsará la transmisión de partidos en espacios públicos, cuyo lugar y horario se darán a conocer de forma progresiva. Con ello, se permitirán que familias y comunidades se reúnan a disfrutar del deporte en un ambiente de paz, respeto y convivencia.

El lanzamiento de “Mi Equipo Es Guanajuato” se llevó a cabo en el Módulo CODE Las Joyas, en León, en donde Muñoz Ledo dio arranque formal a estas acciones con el saque inicial de la Copa de la Gente.

Este torneo de fútbol es organizado por la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), e inició con tres partidos simultáneos: categoría infantil varonil, infantil femenil y de personas mayores.

Posteriormente, la Mandataria Estatal, acompañada de Yendi Cortinas López, Directora de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, encabezó la develación de un mural con temática futbolera, pintado por el artista acambarense Rafael Reyes Rivera.

Previamente, se impartió una clase masiva de activación física con zumba, y atención y servicios a través de unidades móviles de salud, talleres comunitarios desde los Centros Nuevo Comienzo.

Durante esta jornada arrancó la campaña “Futbol con causa”, del DIF Estatal Guanajuato, que consiste en la donación de balones de futbol para niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad; esta acción refuerza el compromiso de un gobierno cercano, que se activa para generar oportunidades de convivencia y desarrollo.

“Mi Equipo Es Guanajuato” también contempla acciones como Cascarita Escolar, Futbol para la Gente, Gol por la Prevención, Sistema Penitenciario Mundialista, Turismo y Cultura, y El arte del futbol.

Además, se suman iniciativas en coordinación con el Gobierno Federal, como el Mundial Social, con la rehabilitación y recuperación de 300 espacios deportivos y áreas comunitarias en Guanajuato.