San Luis Potosí impulsa inversiones en la Feria de San Marcos 2026

Feria de San Marcos 2026

La participación de San Luis Potosí en la Feria Nacional de San Marcos 2026 destacó su capacidad productiva y su entorno favorable para el crecimiento económico, al posicionarse como un destino atractivo para nuevas inversiones y el turismo.

A través del Pabellón Industrial, el estado fortaleció su presencia en uno de los encuentros económicos más importantes del país, donde presentó proyectos estratégicos, talento local y diversas propuestas para atraer capital y detonar el desarrollo regional.

La inauguración del pabellón estuvo encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Jesús Salvador González Martínez, quien subrayó la importancia de consolidar alianzas y promover las ventajas competitivas de la entidad.

El evento también contó con la participación de Aguascalientes y Chihuahua, estados que, al igual que San Luis Potosí, mostraron su apuesta por el crecimiento mediante la innovación, la inversión y el desarrollo económico.

La presencia de estas entidades en la feria refuerza el papel de este tipo de encuentros como plataformas clave para generar oportunidades de negocio y fortalecer la economía nacional.