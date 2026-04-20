El presidente de Pachuca Jorge Reyes explicó que va a pasar con la remodelación del Jardín del Arte

Jardín del Arte

El Jardín del Arte en Pachuca es considerado un lugar emblemático de la capital de Hidalgo por lo que después de pasar por trabajos de rehabilitación con los que ahora presenta una apariencia de tonos neutros, principalmente blancos, se ha generado la molestia entre quienes esperaban que la intervención simbolizara más bien acabados más coloridos.

Ante el debate, el alcalde de Pachuca, Jorge Reyes, salió a declarar que: “Es obvio que lo teníamos que tapar si estaba todo vandalizado”. “Era una porquería el jardín, literal”, dijo.

Jorge Reyes dio a conocer que el Jardín del Arte se encontraba en abandono con bancas rotas, vandalismo y varios reportes de conductas indebidas. Fue por esto, que el municipio le dio inicio a una rehabilitación integral.

Entre los trabajos del arreglo se incluyó la reparación de infraestructura y la reactivación de la fuente; los cambios se volvieron evidentes con las imágenes que compartió el ayuntamiento en las que se muestra el antes y el después del lugar.

La rehabilitación del Jardín del Arte forma parte de un plan más grande con el que se busca ampliar la imagen urbana de Pachuca.

Por su parte, las autoridades municipales dieron a conocer, para calmar las quejas, que dicha intervención sólo forma parte de una primera fase y que en la segunda etapa se van a enfocar en la expresión artística con el objetivo de que las y los artistas locales puedan intervenir el lugar para darle una identidad.

En ese sentido, el alcalde explicó que los artistas que quieran plasmar su arte deben de inscribirse a la convocatoria que sacó la Dirección de Cultura y que en algunos casos se les va pagar a los participantes. Además adelantó que lo más seguro es que la segunda fase de remodelación de inicio la siguiente semana.

Asimismo, otra de las acciones del plan de rehabilitación han sido el trabajo en el Reloj Monumental en donde le quitaron todo el grafiti, al igual que en la Plaza Constitución que quedó sucia y deteriorada después de la reubicación de ambulantes. Por ello, ahora está siendo intervenida con jardinería, pintura y mobiliario.