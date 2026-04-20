Zacatecas fortalece su economía local

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que el estado de Zacatecas registró un incremento mínimo en los precios, con una variación de apenas 0.37%, lo que refleja estabilidad en el costo de vida para la población.

Este comportamiento ha sido atribuido a la coordinación de programas sociales, el fortalecimiento del mercado interno y una política de ingresos que ha permitido mejorar la capacidad de consumo de las familias.

De acuerdo con el reporte, los programas sociales han contribuido a que millones de hogares cuenten con ingresos básicos, lo que a su vez dinamiza la economía local al beneficiar a pequeños comerciantes, productores y prestadores de servicios.

Asimismo, el incremento histórico al salario mínimo ha reforzado el poder adquisitivo y ha impulsado una estrategia orientada al bienestar económico. Estas acciones, junto con políticas laborales, buscan reducir la pobreza y consolidar un crecimiento más equilibrado en la entidad.

En conjunto, los indicadores muestran un entorno económico más estable en Zacatecas, donde el control de precios y el impulso al ingreso familiar juegan un papel clave en el desarrollo regional.