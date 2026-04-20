Se fortalece el tejido social con Feria de Paz en Tehuacán, Puebla

Con el objetivo de atender las causas del delito y promover la sana convivencia, el Gobierno del Estado de Puebla realizó una Feria de Paz y Atención a las Causas en el municipio de Tehuacán, donde participaron autoridades federales, estatales y municipales en coordinación con la ciudadanía.

Durante esta jornada, más de 2 mil personas resultaron beneficiadas gracias a la instalación de módulos de atención de aproximadamente 50 dependencias, que ofrecieron diversos servicios enfocados en mejorar la calidad de vida de la población. Entre las principales acciones destacaron las revisiones preventivas de salud, asesorías médicas, atención especializada para mujeres, así como programas de alfabetización y educación básica.

Las Ferias de Paz forman parte de una estrategia integral que busca no solo reforzar la seguridad, sino también atender problemáticas sociales desde su origen, brindando herramientas a la población para su desarrollo personal y comunitario. En este sentido, las autoridades señalaron que la participación ciudadana es clave para lograr resultados positivos y sostenibles.

Además de los servicios institucionales, se llevaron a cabo actividades deportivas y recreativas que fomentaron la convivencia entre familias. También se impartieron talleres productivos, como la elaboración de alimentos, velas y jabones artesanales, con el propósito de incentivar el aprendizaje de nuevas habilidades que puedan convertirse en oportunidades de ingreso para las y los asistentes.

Un aspecto importante de la jornada fue la participación de niñas y niños, quienes disfrutaron de juegos lúdicos diseñados para promover valores como el respeto, la solidaridad y la cooperación. Estas actividades buscan sembrar desde temprana edad una cultura de paz que contribuya a la construcción de comunidades más unidas.

Autoridades estatales destacaron que estas acciones reflejan el compromiso social del gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier, quien ha impulsado políticas públicas con enfoque humanista. Asimismo, se reconoció la directriz nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a fortalecer el bienestar social y la prevención del delito en todo el país.

Finalmente, se reiteró que la colaboración entre instituciones y ciudadanía es fundamental para construir entornos más seguros y con mayores oportunidades. Las Ferias de Paz continuarán realizándose en distintos municipios del estado, con el fin de acercar servicios y generar espacios de participación comunitaria que fortalezcan el tejido social.