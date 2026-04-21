Arranca construcción de paso a desnivel en Saltillo con inversión de 120 millones de pesos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, en compañía del alcalde Javier Díaz González, dio inicio a la construcción del paso a desnivel Misión Cerritos/Fundadores, una obra de infraestructura que tendrá una inversión superior a los 120 millones de pesos y que busca mejorar la movilidad en la capital del estado.

Durante el arranque de los trabajos, el mandatario estatal destacó que este proyecto responde a una de las principales demandas de la ciudadanía, especialmente de quienes habitan en el sector oriente de Saltillo. Señaló que esta obra beneficiará directamente a miles de familias, al reducir los tiempos de traslado y mejorar la conectividad en una de las zonas con mayor carga vehicular.

“Esta es una de las obras más importantes que nos pidió la gente durante la campaña y hoy estamos cumpliendo. Seguimos trabajando para mejorar la movilidad en Saltillo”, expresó el gobernador.

Jiménez Salinas subrayó que este tipo de proyectos son posibles gracias al trabajo conjunto entre el gobierno estatal, el municipal, la iniciativa privada y la sociedad civil. Aseguró que su administración mantiene el compromiso de cumplir con las necesidades más urgentes de la población.

Además, recordó que en la región ya se han realizado otras obras importantes como la construcción del bulevar Los Pastores y la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza. También mencionó que actualmente se lleva a cabo la modernización de la carretera a Derramadero, la cual se espera concluir en el transcurso de este año.

El gobernador también destacó el programa de transporte público “Aquí Vamos Gratis”, el cual ha representado un cambio significativo en la movilidad de la ciudad, al ofrecer alternativas accesibles para la población.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González aseguró que el paso a desnivel no solo mejorará la circulación vehicular, sino que también tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes. Explicó que la obra incluirá infraestructura pluvial, lo que ayudará a prevenir inundaciones en la zona durante la temporada de lluvias.

En tanto, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, detalló que el proyecto contempla la construcción de una estructura con un ancho de 26.3 metros, con cuatro carriles sobre el bulevar Fundadores, así como la instalación de 1.9 kilómetros de drenaje pluvial.

El funcionario agregó que con esta obra se busca reducir la saturación vehicular en horas pico, incrementar la seguridad vial y disminuir los riesgos de encharcamientos en el área.

Vecinos del sector también manifestaron su respaldo al proyecto. Paula Martínez Figueroa, habitante de la zona, señaló que esta obra representa un cambio importante para la comunidad, ya que facilitará la movilidad y mejorará el entorno urbano.