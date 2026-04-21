“Mañana tiroteo”: alerta por mensajes en escuelas de Hidalgo y Sonora; autoridades descartan riesgo real

Mensajes de “mañana tiroteo”+ Publicaciones virales con amenazas falsas encendieron la alarma en planteles educativos de Hidalgo y Sonora.

La difusión de mensajes con advertencias de tiroteos en escuelas activó protocolos de seguridad en distintos puntos de México, principalmente en Hidalgo y Sonora, donde autoridades confirmaron que no se concretó ningún ataque.

Las investigaciones apuntan a un fenómeno viral en redes sociales que replica amenazas falsas para generar pánico en comunidades escolares.

Mensaje en escuela de Hidalgo

En el municipio de Tizayuca, publicaciones con la frase “mañana tiroteo” comenzaron a circular desde perfiles recién creados, lo que encendió la alerta en varias escuelas.

Uno de los primeros reportes surgió en una telesecundaria de Tepojaco, donde directivos detectaron contenido alarmista en redes. Días después, la situación se replicó en la secundaria Elisa Acuña Rossetti, donde incluso apareció una manta con el mismo mensaje, lo que llevó a suspender clases de forma preventiva.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó patrullaje cibernético y confirmó que, hasta ahora, no existe una amenaza real. Sin embargo, el impacto fue inmediato: padres de familia, alumnos y docentes reaccionaron con preocupación ante la posibilidad de un ataque.

Sonora también activa operativos en planteles

En paralelo, en el estado de Sonora, el escenario fue similar. En el Colegio de Bachilleres de Empalme, un mensaje escrito en un muro alertaba sobre un supuesto tiroteo, lo que provocó movilización policiaca desde el inicio de clases.

Otro caso se registró en la Secundaria Técnica No. 56, en Ciudad Obregón, donde se encontró una advertencia similar en el baño de mujeres.

En ambos planteles, autoridades acordonaron las zonas y comenzaron investigaciones. De manera preliminar, se indicó que uno de los mensajes fue realizado por un estudiante como parte de un reto viral.

“mañana tiroteo”, nuevo Trend de TikTok

Las dependencias de seguridad han identificado que estos casos no son aislados, sino parte de una tendencia que circula en plataformas como TikTok.

Este fenómeno consiste en publicar amenazas falsas usando frases como “mañana tiroteo”, generalmente desde cuentas temporales o anónimas, con el objetivo de provocar miedo y viralizarse rápidamente.

Aunque no representan un riesgo inmediato, sí generan consecuencias reales: suspensión de clases, operativos de seguridad, crisis de ansiedad y desinformación dentro de las comunidades escolares.

Llamado a vigilar redes y evitar “bromas”

Tanto en Hidalgo como en Sonora, autoridades hicieron un llamado directo a madres, padres y docentes para supervisar el contenido que consumen niñas, niños y adolescentes en redes sociales.

Advirtieron que este tipo de publicaciones, aunque parezcan bromas o retos, pueden tener consecuencias legales y provocar pánico colectivo.

Además, se mantiene vigilancia digital permanente para detectar nuevas amenazas y evitar su propagación. El mensaje oficial es claro: fomentar el uso responsable de redes sociales y denunciar cualquier contenido que incite al miedo o a la violencia.