Entregan escrituras a familias en León y refuerzan acciones ambientales en Guanajuato

Autoridades estatales y municipales entregaron 300 escrituras a familias de León como parte del programa “Papelito Habla”, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre su patrimonio. Del total, 211 documentos fueron otorgados por el Gobierno del Estado y 89 por el Municipio.

Durante el evento, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó la importancia de este programa, al señalar que permite a las familias contar con un respaldo legal sobre sus viviendas, lo que representa seguridad y estabilidad.

“Es un programa muy importante porque le da certeza jurídica a las familias. Este documento es fruto de su esfuerzo y representa tranquilidad para su patrimonio”, expresó.

La mandataria estatal informó que, tan solo en León, ya se han entregado más de 700 títulos de propiedad, mientras que a nivel estatal la cifra alcanza casi 2 mil escrituras. Además, aseguró que se continuará impulsando este programa para que llegue a más comunidades.

En el mismo acto, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos subrayó que estos resultados son posibles gracias al trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, así como la participación de instituciones y notarios.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, mencionó que cada escritura entregada representa un logro para las familias, ya que convierte un patrimonio construido con esfuerzo en un derecho legal reconocido.

En otro tema, durante el programa “Conectando con la Gente”, la gobernadora llamó a la ciudadanía a reflexionar y actuar en favor del medio ambiente, en el marco del Día Mundial de la Tierra.

La mandataria resaltó que esta fecha es una oportunidad para generar conciencia sobre los problemas ambientales y promover acciones concretas que contribuyan al cuidado del entorno natural.

En el programa participaron funcionarios estatales como José Lara Lona y Karina Padilla Ávila, quienes destacaron la importancia de la colaboración entre sociedad y gobierno para enfrentar retos como el cambio climático.

Se informó que en Guanajuato se impulsan estrategias como el uso de tecnologías limpias, el saneamiento del agua y programas de gestión de residuos, además de iniciativas como “Empresa Limpia” y “Buenas Prácticas Ambientales”.

Asimismo, se resaltó la participación de jóvenes en el cuidado del medio ambiente, como el caso de Yaya Fernanda Pérez Cervantes, quien invitó a más personas a involucrarse en acciones para proteger el planeta.

Actualmente, el estado cuenta con más de 24 mil integrantes en la Guardia Ambiental, quienes participan en actividades como reforestación, reciclaje y limpieza de espacios naturales.

Se anunció la próxima presentación del Programa Hídrico Ambiental del Estado, el cual contempla proyectos estratégicos para el uso eficiente del agua y la protección de los recursos naturales.