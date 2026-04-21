Aterriza en Acapulco el programa Jóvenes Unen al Barrio para fortalecer el tejido social

En el puerto de Acapulco el pasado 16 de abril dio inicio formal a la implementación del programa federal Jóvenes Unen al Barrio, una estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum que vincula trabajo comunitario, educación y recuperación de espacios para fortalecer la convivencia social en las colonias del municipio.

El arranque se realizó ante jóvenes de distintas colonias del puerto y marca el inicio de una estrategia federal cuyo despliegue apunta directamente a las zonas donde la falta de oportunidades ha sido históricamente un factor de riesgo.

“Cuando un programa baja a las colonias con acciones concretas, educación y apoyo real, el trabajo legislativo consiste en acompañarlo", afirma el legislador.

La iniciativa se enmarca en la política nacional de construcción de paz, que busca atender las causas que originan la violencia a través de oportunidades reales para las juventudes, en especial para quienes no concluyeron su educación básica o media superior.

Combina acompañamiento social, recuperación de espacios públicos y generación de vínculos vecinales que permitan reconstruir la confianza colectiva en las colonias donde se implementa.Un esquema con componentes claros y verificablesDe acuerdo con la titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Beatriz Olivares Pinal, el esquema operativo contempla ochenta horas de trabajo comunitario dedicadas a la limpieza de espacios públicos, la rehabilitación de jardineras, la creación de murales y actividades de formación cívica, cultural y social.

A estos componentes se suma un apoyo mensual de cuatro mil pesos por participante y la posibilidad de concluir estudios de primaria, secundaria o bachillerato, con lo que la oferta articula formación, participación y arraigo comunitario.La incorporación de las primeras brigadas juveniles se formalizará en quince días, bajo una coordinación activa entre la Federación, el gobierno estatal y el ayuntamiento de Acapulco.

Desde el ámbito municipal, la presidenta Abelina López Rodríguez se comprometió a acompañar a las juventudes del puerto durante el proceso.

En el plano federal, el director general de Coordinación de Mesas de Paz con Entidades Federativas Zona 2 de la Subsecretaría de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Carlos Rodrigo Cortés Chávez, destacó que esta forma de trabajo refleja una política pública dirigida al origen mismo de la violencia, y reconoció que en Ciudad Renacimiento, donde se han rehabilitado parques y canchas, los resultados en la convivencia comunitaria ya son visibles.A este andamiaje institucional se ha sumado desde la Cámara de Diputados el respaldo del legislador acapulqueño Irugami Perea, quien ha ofrecido dar seguimiento a la implementación del programa en el puerto.

“Cuando un programa baja a las colonias con acciones concretas, educación y apoyo real, el trabajo legislativo consiste en acompañarlo y asegurarse de que llegue a donde más se necesita. Por eso respaldo Jóvenes Unen al Barrio en Acapulco”, dijo el diputado Perea.El inicio de Jóvenes Unen al Barrio en Acapulco confirma que la política social de la avanza con pasos concretos en Guerrero al poner a la juventud como una de las prioridades. La estrategia ofrece resultados medibles en el corto plazo y apuesta por la continuidad, el acompañamiento institucional y la participación activa de quienes hacen posible la vida cotidiana en cada barrio del puerto.