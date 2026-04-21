Esta por iniciar la jornada de declaración patrimonial y de intereses 2026 en Tamaulipas

El Gobierno del Estado anunció el inicio de la jornada para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2026, un proceso obligatorio dirigido a todas las personas servidoras públicas, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

De acuerdo con información oficial, esta jornada corresponde a la modalidad de modificación patrimonial, la cual debe realizarse cada año durante el mes de mayo. En este periodo, los funcionarios deben reportar los cambios en su patrimonio, así como posibles conflictos de interés derivados de sus actividades personales, familiares o profesionales.

Las autoridades estatales señalaron que el trámite se llevará a cabo principalmente a través de plataformas digitales como DeclaraNet, donde los servidores públicos deberán ingresar con su CURP y contraseña para completar los formatos correspondientes. Este sistema permite capturar, guardar y enviar la información, así como firmar electrónicamente la declaración y obtener un acuse de recibo.

Asimismo, se destacó que el cumplimiento de esta obligación es fundamental, ya que forma parte de las disposiciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual exige a los funcionarios actuar con honestidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

El gobierno estatal hizo un llamado a todas las personas servidoras públicas a realizar su declaración en tiempo y forma, evitando así posibles sanciones administrativas. Entre estas sanciones pueden incluirse desde amonestaciones hasta separación del cargo en caso de incumplimiento prolongado.

Además, se informó que durante esta jornada se brindará asesoría y acompañamiento a quienes lo requieran, mediante canales de atención como correos electrónicos y líneas telefónicas, con el fin de facilitar el proceso y resolver dudas relacionadas con el llenado de los formatos.

Se reiteró la importancia de participar en esta jornada, subrayando que la transparencia es un pilar fundamental para el buen gobierno y el combate a la corrupción.