Hidalgo será sede del Congreso Nacional de Bibliotecarios

Neyda Naranjo Baltazar

En octubre del año presente tendrá lugar el veinticincoavo Congreso Nacional de Bibliotecarios e Hidalgo ha sido seleccionado como la sede. Ante esto, la secretaria de Cultura estatal, Neyda Naranjo Baltazar, dio a conocer que ya dieron inicio los trabajos de planeación y logística en coordinación con las autoridades federales.

A lo largo del evento, la sede se va a llenar de especialistas y coordinaciones de Hidalgo que van a compartir sus experiencias, buenas prácticas y además, también recibirán capacitación en torno a un tema que aún no se define por completo.

El estado de Hidalgo cuenta con 290 bibliotecas públicas que se encuentran distribuidas alrededor de todos los municipios, consolidándose como una de las redes culturales más amplias y dinámicas.

De igual manera, Neyda Naranjo Baltazar compartió durante el anuncio que dicho tipo de encuentros ayudan a que se fortalezca el papel de las bibliotecas como espacios culturales activos. La secretaria de Cultura de hidalgo recordó con la esperanza de generar reflexiones que en las ediciones pasadas se han abordado temas como la salud mental y su relación con estos espacios.

A su vez, Rodrigo Borja, Director General de Bibliotecas (DGB) de la Secretaría de Cultura federal en México, señaló que, en todo México, la Red de Bibliotecas se encuentra conformada por más de 7 mil 400 espacios, de los cuales aproximadamente unos 900 están cerrados por diversas razones. Por ello, se han llevado a cabo trabajos en coordinación con las autoridades municipales y se ha logrado la reapertura de más de mil.

En cuestión de otros planes, Neyda Naranjo Baltazar indicó que la inauguración en Pachuca de la nueva librería del Fondo de Cultura Económica (FCE), se ha retrasado debido a que sigue en espera de mobiliario. Aún así se tiene previsto que la apertura si suceda este mismo año.