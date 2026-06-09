Tormenta tropical “Boris” ocasiona lluvias, derrumbes e inundaciones en las Altas Montañas de Veracruz

Lluvias por tormenta tropical "Boris" provocó afectaciones en las Altas Montañas de Veracruz

Las precipitaciones generadas por la tormenta tropical “Boris” han dejado una serie de afectaciones en municipios de la región de las Altas Montañas de Veracruz, donde autoridades y cuerpos de auxilio mantienen acciones de vigilancia ante el riesgo de deslaves, inundaciones y caída de árboles.

Uno de los puntos con mayores daños es la carretera federal 123, que comunica a Orizaba con Zongolica. En el municipio de San Andrés Tenejapan, a la altura de La Cumbre, un deslizamiento de tierra cubrió por completo la vialidad con lodo, piedras y ramas, lo que obligó a desplegar maquinaria para retirar el material y restablecer parcialmente la circulación.

La situación no ha sido controlada por completo, ya que los habitantes reportaron otro desprendimiento de rocas y tierra en el paraje conocido como “Los Perales”, antes de llegar a la Ermita de Guadalupe, lo que redujo el paso vehicular y representa un peligro para quienes transitan por la zona.

Debido a las condiciones, la línea Adelas Autobuses de la Sierra determinó suspender de manera temporal sus servicios hacia Tequila, Zongolica, Zacamilola, Xoxocotla y Tehuipango, al considerar que las condiciones de la carretera no garantizan la seguridad de pasajeros y operadores.

En la congregación de Tonalixco, perteneciente al municipio de Tlilapan, las autoridades mantienen una supervisión permanente debido a la posibilidad de nuevos deslizamientos. Personal de Protección Civil y de la Unidad de Reacción Rápida Fénix implementó medidas preventivas y mantiene disponible un albergue en caso de que sea necesario evacuar a la población.

Las lluvias también provocaron la caída de árboles y obstrucciones en algunos caminos de la comunidad, por lo que las brigadas municipales realizan recorridos para detectar posibles grietas o zonas de riesgo.

En Nogales, una vivienda ubicada en la localidad de San Isidro La Presa sufrió daños materiales luego de que el agua ingresara al inmueble. Elementos de Bomberos Metropolitanos y Protección Civil efectuaron trabajos para extraer el agua acumulada y prevenir mayores afectaciones.

Por otra parte, en Zongolica, personal de Protección Civil reforzó las labores preventivas mediante recorridos de inspección y avisos a la población. Asimismo, se mantiene un monitoreo constante en ríos y zonas de desfogue, ante el incremento en los niveles de agua.

De acuerdo con los pronósticos del clima, “Boris” continuará favoreciendo lluvias intensas y fuertes rachas de viento en las próximas horas, por lo que se mantiene la vigilancia a posibles nuevas afectaciones en carreteras y comunidades de la región montañosa en Veracruz.

La Crónica de Hoy 2026