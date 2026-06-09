Incorporan 100 elementos policiacos en Sinaloa

Nuevos integrantes de Seguridad Pública de Sinaloa

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), Sinuhé Téllez López, integró 100 nuevos elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) a las labores de seguridad en Sinaloa.

Téllez López informó que los nuevos integrantes de la corporación estatal llegan para fortalecer las tareas de seguridad que se desarrollan en la entidad. Su formación estuvo sustentada en la disciplina, el compromiso y la vocación de servicio a la población.

El titular de la SSPE declaró que los nuevos elementos iniciarán una etapa de gran responsabilidad, compromiso y servicio a la ciudadanía, al haber elegido una profesión que exige valor, disciplina, integridad y vocación para proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los habitantes.

“Su incorporación representa el fortalecimiento de nuestra institución y la renovación del compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo de profesionalismo, respeto a los derechos humanos y apego a la legalidad”, detalló Téllez López.

El secretario de Seguridad Pública hizo un llamado a las y los policías a desempeñar sus funciones con honestidad, lealtad y dedicación, recordando siempre que la confianza de la comunidad se construye día a día mediante el trabajo cercano y responsable.

Los nuevos elementos que se integraron a las filas de la Policía Estatal Preventiva fueron seleccionados y capacitados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), institución con la que el gobierno estatal firmó un convenio de colaboración para el reclutamiento y la formación de nuevos policías, quienes recibieron el Curso de Policías de Proximidad.

La Crónica de Hoy 2026