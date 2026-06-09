Puebla une esfuerzos con IICA para las cadenas de producción ovina y caprina

Producción ovina en Puebla

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla (SADR), Ana Laura Altamirano Pérez, realizó una mesa de trabajo con miembros del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el propósito de iniciar alianzas en favor de las y los productores locales.

Altamirano Pérez aseguró que el campo es una prioridad y se alinea a la estrategia del gobierno federal, ya que en la entidad poblana tienen el objetivo de generar sustentabilidad y soberanía alimentaria.

La secretaria expresó su disposición para colaborar y consolidar dicha alianza, ya que confirmó que el gobernador estatal, Alejandro Armenta Mier, está interesado en que las y los productores ofrezcan calidad y valor agregado. Recordó que la administración estatal invierte para este año, mil 700 millones de pesos para impulsar el campo poblano.

La coordinadora de proyectos de IICA, Ancuta Caracuda, mencionó que, a través de la Alianza Canadá – América Latina para el Desarrollo Sostenible de la ovino-caprinocultura, el instituto lidera una propuesta integral para fortalecer los sistemas de pequeños rumiantes, activos productivos esenciales para hogares rurales, especialmente para mujeres, jóvenes y comunidades indígenas

Caracuda precisó que la iniciativa busca trabajar bajo cuatro pilares: genética y mejoramiento animal, Producción resiliente al clima, salud animal, gestión sanitaria y trazabilidad, así como cadenas de valor e inclusión en el mercado.

Las autoridades estatales enteraron que, una vez que finalice dicho proyecto, previsto para desarrollarse durante cinco años y beneficiar al menos a mil productoras y productores, se espera una mayor adopción de sistemas de crías, registro animal y manejo de rebaños mejorados y adaptados a localmente. También prevén una mayor integración de este sector en cadenas de valor incluyentes con mayores oportunidades de comercialización y valor agregado.

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