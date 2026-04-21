Mujeres lideran despegue económico del sur de Quintana Roo: Mara Lezama

Nuevo acuerdo por el bienestar

Durante la ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Chetumal-Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó el potencial económico de la zona sur del estado, subrayando una coyuntura favorable para la inversión, el crecimiento y la prosperidad compartida.

En el evento en el que asumió la presidencia Adrienne Díaz Villanueva, la Gobernadora resaltó el avance del liderazgo femenino en espacios estratégicos, señalando que su llegada marca una nueva etapa en la vida empresarial de la región.

Acompañada por Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, (CONCANACO Servytur México), la titular del Ejecutivo subrayó que el sur de Quintana Roo cuenta con condiciones como nunca antes para detonar su crecimiento con prosperidad compartida, entre ellas la designación de Chetumal como Polo del Bienestar, lo que abre oportunidades para atraer inversión y generar empleos.

“Va haber inversión como nunca en Chetumal”, expresó al dejar en claro que Chetumal seguirá siendo la capital de Quintana Roo. “Vamos a seguir invirtiendo como nunca antes, vamos a decirle al mundo que aquí está Chetumal, de sus bellezas, de sus negocios familiares”, dijo.

Entre las principales ventajas competitivas, Mara Lezama mencionó la consolidación de infraestructura estratégica como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, que se suma al de Chetumal para fortalecer la conectividad regional, los proyectos turísticos, el barrio mágico, los servicios de salud con hospital de 120 camas y equipos como un tomógrafo de tercera generación, el Parque Quintana Roo, sede de la ExpoFer, con parque arqueológico; la recuperación del zoológico, etc.

Después de rendir protesta, Adrienne Díaz Villanueva, quien sustituye a Amir Efrén Padilla Espadas, recordó que esta Cámara es el organismo empresarial con 96 años de historia que se reflejan en cada negocio familiar y en cada local que se abre.

Reconoció que impulso que la gobernadora Mara Lezama le da a este esfuerzo, con resultados concretos que le están cambiando el rostro a Chetumal, pero también señaló que hay retos que siguen presentes y donde se tiene que redoblar el paso.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, Octavio de la Torre Stéfano, aseguró que hoy se renueva la responsabilidad con Chetumal con esta nueva Directiva, pero que representa una comunidad organizada.

Explicó los objetivos de la CONCANACO en favor de los pequeños y medianos comercios, que son los que mueven la economía del país, impulsando la formalidad, el financiamiento, la digitalización, la seguridad económica para frenar la extorsión y el turismo comunitario.

Durante la toma de protesta de la Mesa Directiva 2026 de la CANACO Chetumal Tulum sirvió de marco para la firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo para el Fortalecimiento del Comercio Local y el Desarrollo Económico del Sur.

A este evento asistieron Verónica Lezama Espinosa, presidenta Honoraria del Sistema DIF Quintana Roo; Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco; Paul Carrillo de Cáceres, secretario de Desarrollo Económico en Quintana Roo; Mr. José Luis Kelly, Cónsul de Belice en Chetumal; Efrén Pérez, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica y República Dominicana y presidente de la Belize Tourism Industry Association; Sergio Avilés Demeneghi, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo y Nora Cerón González, Consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo.