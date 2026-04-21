Puebla arranca segundo bloque de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con voleibol de playa

El estado de Puebla dio inicio al segundo bloque de actividades de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con la disciplina de voleibol de playa, tras concluir con éxito la primera etapa de competencias.

Durante la semana previa, la entidad fue sede de las pruebas de breaking, escalada deportiva y voleibol de sala, donde destacó la participación de atletas locales. En particular, la poblana María José Estrada logró la primera medalla de oro para el estado en escalada deportiva, al obtener una destacada puntuación de 99.9.

Autoridades estatales señalaron que estos resultados reflejan el impulso que se le ha dado al deporte como una política pública, alineada con la visión del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, así como del gobierno estatal liderado por Alejandro Armenta Mier y la titular de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez.

Puebla arranca segundo bloque de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con voleibol de playa

En cuanto al medallero general, con corte al 20 de abril, el estado de Jalisco se posiciona en el primer lugar con un total de 79 medallas, de las cuales 30 son de oro. Le sigue Nuevo León con 41 preseas, mientras que la Ciudad de México ocupa el tercer sitio con 13 medallas.

El segundo bloque de competencias contempla el desarrollo del voleibol de playa, que se llevará a cabo del 21 al 25 de abril en el Centro Estatal de Tenis, donde participarán jóvenes atletas de distintas entidades del país.

Posteriormente, Puebla también será sede de la disciplina de fútbol asociación, la cual iniciará el próximo 25 de abril y concluirá el día 29, ampliando así la actividad deportiva en la entidad.

Las autoridades destacaron que la infraestructura deportiva de Puebla ha permitido albergar eventos de gran nivel, consolidando al estado como un punto clave para el desarrollo del deporte nacional.

Con estas actividades, la Olimpiada Nacional CONADE 2026 continúa su curso, reuniendo a jóvenes talentos de todo el país y promoviendo la competencia, el esfuerzo y la formación deportiva entre las nuevas generaciones.