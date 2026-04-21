Reducción de aguinaldo: ¿a qué personas aplicará y en qué estado de la República?

Recorte de aguinaldo A partir de una reforma al sistema estatal de pensiones, la prestación enfrentará una reducción del 50%; la medida fue avalada por la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló una reforma al sistema estatal de pensiones que consistirá en la reducción de 60 a 30 días, es decir, el 50% de la prestación para miles de trabajadores y trabajadoras que se jubilen en los próximos años.

La medida aplicará únicamente al estado de Zacatecas por el momento, sin embargo, la SCJN determinó que la modificación es constitucional y podría ser considerada como referencia en la conversación futura sobre la sostenibilidad de pensiones en otros sectores de la República Mexicana.

¿A quiénes afectará la reducción del 50% de aguinaldo?

El recorte sólo aplicará al estado de Zacatecas, específicamente a las personas trabajadoras que se jubilen a partir de la entrada en vigor de esta nueva reforma en el estado.

Por otra parte, las y los pensionados actuales conservarán su aguinaldo de 60 días intacto, ya que la Suprema Corte detalló que la modificación no les afectará al no poder aplicarse de forma retroactiva.

Este ajuste forma parte de una estrategia para hacer frente a los retos financieros del sistema de pensiones estatal y, aunque la modificación es local por el momento, ha creado incertidumbre en otras zonas del país al tratarse de una medida constitucional, es decir, otros estados de México podrían aplicar modificaciones similares a sus sistemas de pensiones sin enfrentar obstáculos legales mayores.

Reducción de aguinaldo en Zacatecas: ¿por qué sucedió?

El recorte de aguinaldo en las personas trabajadoras de Zacatecas que se jubilarán en los años siguientes busca reducir la presión presupuestal y garantizar que el sistema puedad sostenerse en el tiempo, características que fueron consideradas proporcionales y con un fin legítimo tras la revisión de la SCJN.

En el contexto presentado por la medida, esta reforma no se interpreta como una eliminación de derecho, sino una modificación en el monto, por lo que —tras el análisis— la Suprema Corte determinó lo siguiente:

La reducción de aguinaldo no violael derecho a la seguridd social.

El ajuste es compatible con el marco constitucional.

No afecta derechos ya adquiridos, por lo que el respeto a la certeza jurídica se mantiene.

¿La reducción de aguinaldo en Zacatecas podría llegar al resto de la República Mexicana?

Mientras los estados del país cumplan con los criterios antes mencionados, podrían replicar la iniciativa de Zacatecas para implementar ajustes al sistema de pensiones en sus regiones, pues la Suprema Corte declaró que es una medida constitucional que podría ser citada como referente en futuras reformas a nivel nacional sin repercusiones legales mayores.

Sin embargo, no modifica los esquemas federales del IMSS e ISSSTE.