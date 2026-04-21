Sinaloa logra oro y plata en la Olimpiada Nacional Conade 2026

Olimpiada Nacional CONADE 2026

La participación de la selección de Sinaloa en l Olimpiada Nacional CONADE 2026, destacó en la disciplina de Beisbol 5, ya que subieron a lo más alto del podio en la categoría Juvenil Menor Mixto y además fueron galardonados con la presea de plata en la Juvenil Mayor Mixto.

Asimismo, en la Juvenil Menor Mixto, el conjunto sinaloense se proclamó tricampeón nacional después de imponerse con autoridad. La primera victoria se dio en dos sets en contra de Chihuahua en dos sets, lo que los colocó a un paso del oro, y a continuación para asegurar el campeonato vencieron a Coahuila con marcadores de 5-1 y 8-1.

“Muy orgullosa, contenta, saber que los esfuerzos han sido recompensados y alegre por lograr otra vez tener el oro en Nacionales CONADE”, expresó una de las deportistas del equipo campeón Michelle Valenzuela.

En cuanto a la categoría Juvenil Mayor Mixto, el estado se quedó con la medalla de plata después de una reñida final de tres sets con Chihuahua en tres sets. Los resultados de los parciales marcaban: 2-4, 5-0 y 2-6. Aún con estos números, el equipo mostró carácter al superar previamente a Coahuila con marcadores de 6-1 y 4-2.

Los integrantes del equipo destacaron el esfuerzo colectivo y la dedicación que presentaron todos a lo largo de todo el proceso de preparación.

“Estoy muy contenta de haber logrado el objetivo por el que trabajamos todo un año y orgullosa de mi equipo”, señaló Verónica Medina.

Por su parte, Abril Martínez subrayó la unión del grupo. “Orgullosa de todo mi equipo, muy feliz de poder volver a ganar la medalla en los CONADE”.

Otros testimonios también resaltaron el trabajo previo, tal y cómo lo dijo Yucari Franco. “Para esto se trabajó y estoy muy contenta de que se haya logrado el objetivo”.

Mientras que Matías Mercado Gutiérrez enfatizó el compromiso del equipo. “Estoy muy orgulloso de cada uno de mi equipo, se logró el objetivo”.

En tanto, Yahir Ochoa reconoció el respaldo recibido. “Esto es trabajo y esfuerzo; agradecido con mis entrenadores y orgulloso de cada uno de mis compañeros por este tricampeonato”.

Y José Ángel Hernández añadió estar muy orgulloso de sus compañeros por tener el oro.

Por último, de igual manera, los integrantes del equipo agradecieron el apoyo institucional y del cuerpo técnico.

Con estos resultados, Sinaloa confirma su nivel competitivo a nivel nacional, respaldado por un proceso de preparación constante y el trabajo coordinado entre atletas, entrenadores y autoridades deportivas.