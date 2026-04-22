Acusan ecocidio en el Sótano de las Golondrinas de San Luis Potosí

El Sótano de las Golondrinas

El diputado federal de Morena, Francisco Javier Borrego Adame, dio a conocer en el Congreso de la Unión los dos puntos de acuerdo para la conservación y protección del Sótano de las Golondrinas, ubicado en el municipio de Aquismón, en la comunidad indígena de Tanapatz del estado de San Luis Potosí.

Después del presunto ecocidio con sobrevuelos de helicópteros en plena temporada de anidación de las aves, el funcionario denunció los hechos en compañía de la comunidad indígena Tének de Unión de Guadalupe y señaló a las empresas turísticas como responsables por infringir los reglamentos comunitarios.

De acuerdo con lo mencionado, Borrego Adame reveló que el 6 de mayo de 2024. helicópteros de Grupo Vidanta sobrevolaron el abismo natural entre 20 a 30 metros de altura durante 40 minutos, sin autorización de la asamblea indígena. Esta acción ocasionó la muerte de al menos mil 200 aves por estrés extremo.

El diputado morenista reconoció la labor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por imponer multas al Grupo Vidanta, pero fueron insuficientes frente al daño ecológico provocado por la compañía.

Aunado a esto, el legislador exhortó a a la Fiscalía General de la República (FGR) para que lleve a cabo la investigación por posibles violaciones graves a los derechos humanos de la comunidad indígena y al derecho a un medio ambiente sano.

Finalmente, la comunidad indígena indicó que los sobrevuelos han continuado en la zona, pues se han registrado al menos 6 vuelos adicionales y otros más en el periodo de Semana Santa con fines turísticos.

La Crónica de Hoy 2026