Por caso de agentes de Estados Unidos muertos, Pável Jarero exige cuentas al Gobierno del PAN

Senador Pável Jarero

A razón de la controversia en relación a la posible presencia de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, el senador por Nayarit, Pável Jarero Velázquez, ha expresado su respaldo al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional.

Además señaló que la información publicada en diversos medios sobre labores de inteligencia en la zona norte del país obliga a actuar con responsabilidad institucional y total transparencia, especialmente por parte de las autoridades estatales.

“México es un país libre y soberano. La cooperación internacional sí, pero siempre con respeto a nuestras leyes y bajo conducción del Estado mexicano”, afirmó.

Asimismo, Pável Jarero Velázquez enfatizó en que la Ley de Seguridad Nacional de México no deja dudas al establecer que cualquier agente extranjero tiene que tener una acreditación oficial para poder actuar y que de igual manera lo debe de hacer bajo supervisión y en coordinación con las autoridades mexicanas, sin posibilidad de intervenciones unilaterales.

Por ello, el senador hizo un llamado directo al gobierno de Chihuahua, encabezado por el Partido Acción Nacional, con el objetivo de que brinde un informe con puntualidad en el que declare si existió autorización, conocimiento o colaboración respecto a la presencia de agentes extranjeros en la entidad.

“La transparencia no es opcional. El pueblo de Chihuahua y de México merece saber qué ocurrió y bajo qué condiciones”.

Por último, Pável Jarero Velázquez, recordó que las reformas en materia de seguridad nacional se impulsaron con el objetivo de precisamente evitar que las agencias extranjeras puedan operar sin control en territorio mexicano, como llegó a suceder en el pasado. Igualmente se impulsaron con el fin de garantizar que cualquier cooperación se lleve a cabo con respeto a la soberanía.

“Hoy más que nunca debemos cerrar filas con el Estado mexicano. La soberanía no se negocia, se defiende con ley, con firmeza y de cara al pueblo”, concluyó.